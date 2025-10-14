Nazire se ime novog izbornika Srbije? ‘Na osnovu cjelokupne situacije, on je najbliži tome’

Srbija je doživjela katastrofalan poraz od Albanije u Leskovcu, koji će, kako sada stvari stoje, Orlove stajati plasmana na Svjetsko prvenstvo.

S mjesta izbornika otišao je Dragan Stojković Piksi, a javnost, kao i pojedini mediji, nagađali su tko bi mogao biti njegov nasljednik.

U igri su tri „domaća“ imena – Vladan Milojević, Dejan Stanković i Veljko Paunović. Posljednji je čak bio „proglašen“ za novog izbornika, no Srbija je u Andoru otputovala s vršiteljem dužnosti, Zoranom Batom Mirkovićem, aktualnim šefom stručnog stožera mlade reprezentacije Srbije (do 21 godine).

Mišljenje o novom šefu stručnog stožera dao je i nekadašnji reprezentativac i član zlatne generacije Crvene zvezde, Dragiša Binić, gostujući na TV Una.

„Na temelju cjelokupne situacije, najbliži da postane izbornik je Milojević. Mislim da će ostati do Nove godine, ugovor mu tada istječe u Crvenoj zvezdi, i onda će preuzeti reprezentaciju.“