Navijači uputili žestoke kritike Messiju nakon geste kod Trumpa

Inter Miami je nedavno obilježio osvajanje MLS titule, a u okviru proslave uspjeha klub je posjetio i Bijelu kuću.

Takvi prijemi dio su dugogodišnje američke tradicije kojom se u Washingtonu odaje počast sportskim prvacima. Iako je događaj bio zamišljen kao priznanje momčadi koja je donijela trofej u Miami, najveći interes ipak je izazvao Lionel Messi. Argentinska zvijezda od početka je bila u središtu pozornosti, a američki predsjednik Donald Trump posebno ga je istaknuo tijekom svog govora.

Međutim, svečanost je ubrzo poprimila i drugačiji karakter. Uz govor o uspjehu Inter Miamija, Trump se osvrnuo i na aktualne napetosti s Iranom, zbog čega je cijeli događaj dobio ozbiljniji, ali i izrazito politički prizvuk.

U jednom trenutku kamere su zabilježile Messija kako plješće američkom predsjedniku, a upravo je taj detalj potaknuo brojne reakcije u javnosti. Kritičari su isticali da je problematičan sam kontekst, budući da se radilo o temi rata na Bliskom istoku, u koju se mnogi sportaši nastoje ne uključivati.

Ceremonija je ujedno protekla u pomalo neobičnoj atmosferi. Trump je, osim što je čestitao igračima Inter Miamija, ubacio i nekoliko šaljivih opaski o njihovom izgledu. Kroz smijeh je rekao da ne voli zgodne muškarce, a zatim dodao kako se čovjek u takvom društvu ne osjeća baš sasvim opušteno.