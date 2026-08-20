Navijači diljem svijeta pokrenuli peticiju protiv Infantina

Podijeli :

AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

Borbu protiv Infantina su pokrenuli navijačka europska i afrička skupina, nezavisni savjet navijača Sjeverne Amerike te 40-ak nacionalnih navijačkih skupina diljem svijeta.

Navijači širom svijeta u četvrtak su pokrenuli peticiju u kojoj traže da Gianni Infantino napusti sadašnje mjesto predsjednika Međunarodne nogometne organizacije (FIFA).

Sa sve većim brojem neistomišljenika susreće se prvi čovjek svjetskog nogometa od početka SP-a. Ovaj put su protiv njega glas podignuli i navijači uz zajedničku poruku „InfantinoOut“ te traže potpunu obnovu FIFA-e.

„Sramotan pokušaj jedne osobe i to samog predsjednika da proda Svjetsko prvenstvo privatnim investitorima posve je razotkrio izdaju koju nogomet nikada ne bi zaboravio“, navodi se uz peticiju.

Borbu protiv Infantina su pokrenuli navijačka europska i afrička skupina, nezavisni savjet navijača Sjeverne Amerike te 40-ak nacionalnih navijačkih skupina diljem svijeta.

Infantino je imao plan po kojem bi privatnim investitorima prodao 20 posto komercijalnih prava Svjetskog prvenstva, a zbog toga, ali i ranijih radnji u organizaciji, Infantino je izgubio povjerenje Europske i Azijske nogometne organizacije, kao i nogometne organizacije Srednje i Sjeverne Amerike.