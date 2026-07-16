Najstariji igrač SP-a otišao u mirovinu

Najstariji igrač na ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu, 43-godišnji škotski vratar Craig Gordon u četvrtak je objavio kraj svoje duge karijere.

Gordon je nastupao za Hearts iz svog rodnog Edinburgha, za kojega je debitirao još davne 2001. godine, da bi 2007. ostvario tada rekordni transfer za jednog golmana u Velikoj Britaniji prešavši u Sunderland za devet milijuna funti. Nakon sedam godina u Engleskoj, 2014. se vratio u Škotsku te je do 2020. branio za Celtic da bi se potom vratio u svoj dječački klub Hearts u kojem je proveo proteklih šest sezona.