Moro: Vušković više nije samo talent, već ozbiljan igrač

Podijeli :

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver Images

Vatrene nakon Kolumbije čeka Brazil.

Nikola Moro odradio je 83 minute u dvoboju protiv Kolumbije, veznjak Bologne osvrnuo se na pobjedu.

“Bio je to dobar test za obje reprezentacije, na kraju smo ostvarili pobjedu, a ona je uvijek dobrodošla. Pokazali smo da smo dobra momčad, rano smo primili pogodak, a onda okrenuli rezultat i možemo biti zadovoljni. Pogotovo jer smo ostvarili pobjedu u ovakvoj atmosferi, pred velikim brojem kolumbijskih navijača. Svaka čast na navijanju, i protiv tog smo se borili i pobijedili”, rekao je Moro koji je dao komentar igru u sustavu s trojicom igrača u zadnjoj liniji.

“Dosta igrača igra u tom sustavu u svojim klubovima, prilagodili smo se tome i mislim da je izgledalo OK. Eto, pokazali smo da možemo pobijediti i kad igramo s trojicom iza. Igrač utakmice Luka Vušković? Luka iz tjedna u tjedan dokazuje da se radi o vrhunskom talentu, ali ne više talentu, nego ozbiljnom igraču. To što radi priča samo za sebe, ne treba ga puno hvaliti, neka samo nastavi raditi kao i do sad”.

Slijedi Brazil…

“Brazil je vrhunska reprezentacija s individualcima koji igraju u najboljim klubovima na svijetu. Svakome je drago igrati takve utakmice, vjerujem da ćemo se i za tu utakmicu dobro pripremiti i pokušati i taj test položiti”.