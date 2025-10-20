Milošević brutalno iskren: ‘Srbija je mogla napraviti neke stvari kao Hrvati, slična škola, isti mentalitet…’

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Zašto nogometna Srbija pati godinama - pitanje je koje se čuje i ovih dana, nakon poraza od Albanije (0:1).

“Mnogo sam o tome razmišljao, i djelomično prošao kroz cijelu priču. Mogao bih izdvojiti činjenice i opravdanje. Neću, naravno… Onda mi je lakše reći da ne znam, jer neke stvari ne mogu objasniti. I tako je bilo u Partizanu, u prvom mandatu”, naglasio je Milošević gostujući kod Nebojše Viškovića i Gojka Andrijaševića u 83. epizodi podcasta “Želja i cilj”.

Uz zanimljivo zapažanje:

“Mogli smo napraviti neke stvari kao Hrvati. Slična smo škola, isti način razmišljanja… Nažalost, nismo uspjeli!”

Milošević je povukao paralelu s političkim trenutkom i situacijom u Srbiji.

“Nisam htio navoditi, jer bi i to bio izgovor. Kad cijela nacija stoji iza svoje momčadi, lakše je, ni to nemamo! Međutim, to nije razlog zašto nismo uspjeli i ne uspijevamo na velikim natjecanjima. Najveći problem Srbije nije elita, i ovaj čovjek će otići. A studentima mogu reći: mi smo problem, a unutar nas je 15-20, odnosno 10-15 posto korumpiranog aparata, koji financira taj sustav. I narod je to plaćao godinama, nekad su bili izdajnici, sada poltroni, dužnosnici… Ne možemo se nadati boljim danima dok se ne raskrstimo s tim društvom, a to je svojevrsna lustracija“, izjavio je Savo Milošević.