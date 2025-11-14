Messi golom i asistencijom pokvario obljetnicu afričke države

Podijeli :

AP Photo/Gustavo Garello via Guliver

Aktualni svjetski nogometni prvak Argentina uveličala je proslavu 50-godišnice neovisnosti Angole prijateljskom utakmicom u Luandi protiv domaće reprezentacije u kojoje je slavila sa 2:0.

Za Argentinu je u Luandi nastupio i veliki Lionel Messi koji je s asistencijom i pogotkom bio i najzaslužniji za pobjedu.

U 44. minuti Messi je sudjelovao u akciji, koju je golom zaključio Lautaro Martinez, da bi u 83. minuti postavio konačni rezultat.