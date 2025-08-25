McKenna dobio poziv u reprezentaciju Škotske

Stoper Dinama, 28-godišnji Scott McKenna, našao se na popisu škotske reprezentacije za rujanske kvalifikacijske dvoboje protiv Danske i Bjelorusije. Poziv nije iznenadio jer je McKenna već godinama važan dio nacionalne momčadi.
Škotsku u rujnu čekaju prve utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a u skupini su još Grčka, Danska i Bjelorusija. Pobjednik skupine ide izravno na prvenstvo, dok drugoplasirani ulazi u dodatne kvalifikacije.
McKenna je za Škotsku debitirao 2018. i do sada je skupio 42 nastupa. Ovoga ljeta potpisao je za Dinamo kao slobodan igrač, nakon što je prošlu sezonu proveo u Las Palmasu. U Zagrebu se odmah ustalio u obrani uz Sergija Domingueza, a Dinamo još nije primio pogodak ove sezone.
