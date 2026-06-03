‘Mbappe je u vrhunskoj formi, fizički i psihički! Bit će spreman’

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AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Francuski kapetan Kylian Mbappe je u vrhunskoj formi, fizički i psihički, poručio je izbornik aktualnih svjetskih doprvaka Francuza Didier Deschamps.

“Kylian je u vrhunskoj formi, i fizički i mentalno. Razgovarali smo, on je kapetan. Iza njega je ono što se dogodilo na klupskoj razini, no sada je tu i reprezentacija,” kazao je Deschamps.

“Naporno je radio s grupom i onima koji su bili na prvim treninzima,” dodao je francuski izbornik.

Mbappe je u dresu “Tricolora” upisao 96 nastupa i postigao 56 golova, osvojivši svjetski naslov 2018. u Rusiji, te srebro četiri godione kasnije u Katru.

“Mbappe ima iskustvo koje drugi nemaju. Ovo mu je treće Svjetsko prvenstvo. Zna da je Svjetsko prvenstvo teško, da je protivnik tvrd, da se ne osvaja bez patnje, s kvalitetama koje nadilaze samo nogometne sposobnosti. Vrlo dobro se snalazi,” istaknuo je Dechamps.

Mbappe se pridružio reprezentaciji u petak nakon druge sezone s Real Madridom, koja je završila bez trofeja.