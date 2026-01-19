Marokanci će se žaliti, Senegal bi mogao ostati bez titule prvaka Afrike?

Podijeli :

AP Photo/Youssef Loulidi via Guliver

Nevjerojatne scene su obišle svijet.

Nogometaši Senegala pobjednici su 35. izdanja Afričkog kupa nacija nakon što su u finalu u Rabatu nakon produžetaka pobijedili domaćina Maroko 1:0.

Finale AFCON-a ponudilo je pravu dramu i kaos.

Gotovo je nevjerojatno što se sve događalo u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena. Prvo je poništen gol Senegala, a nekoliko minuta kasnije dosuđen je i kazneni udarac za Maroko. Senegalci su nezadovoljni sudačkim odlukama povukli momčad i prekid je trajao skoro 20 minuta. Na koncu je razum prevladao.

Brahim Diaz je u 24. minuti nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu, pokušao je zabiti gol “panenkom”, no Edouard Mendy je ostao na sredini gola i obranio udarac. Susret je otišao u produžetke, a gol odluke je zabio Pape Gueye u 94. minuti.

Izbornik Maroka Walid Regragui nakon utakmice je ponašanje nogometaša Senegala nazvao sramotnim, dok je predsjednik Fife Gianni Infantino cijele scene opisao neprihvatljivima.

“Slika koju smo poslali svijetu o afričkom nogometu bila je vrlo loša. Prekid utakmice dulji od deset minuta pred očima cijelog svijeta nije nešto čime se možemo ponositi”, rekao je Regragui.

Prema pravilima Afrički kup nacija pod okriljem CAF-a, momčad koja bez odobrenja suca odbije nastaviti utakmicu ili napusti teren prije regularnog završetka može biti proglašena poraženom i disciplinski kažnjena, uključujući i službeni poraz 3:0.

Prema navodima marokanskih medija, njihov savez će uložiti žalbu, a odluka nadležnih tijela još se čeka.