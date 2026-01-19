Marca o finalu AFCON-a: ‘Najveća sramota u povijesti modernog nogometa’

Podijeli :

Vincent Kamto via Guliver

Tema u svijetu nogometa je kaos u finalu Afričkog kupa nacija u Rabatu između Senegala i Maroka.

Finale Afričkog kupa nacija ponudilo je pravu dramu i kaos.

Gotovo je nevjerojatno što se sve događalo u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena. Prvo je poništen gol Senegala, a nekoliko minuta kasnije dosuđen je i kazneni udarac za Maroko. Senegalci su nezadovoljni sudačkim odlukama povukli momčad i prekid je trajao skoro 20 minuta. Na koncu je razum prevladao.

Brahim Diaz je u 24 minuta nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu, pokušao je zabiti gol “panenkom”, no Edouard Mendy je ostao na sredini terena obranivši. Susret je otišao u produžetke, a gol odluke je zabio Pape Gueye u 94. minuti.

Senegal je pobjedom 1:0 protiv Maroka po drugi put osvojio titulu afričkog prvaka. Prvi put su bili pobjednici Kupa nacija 2021. kada su slavili protiv Egipta nakon boljeg izvođenja jedanaestraca.

Marca o tome piše pod naslovom “22 minute najveće sramote u povijesti modernog nogometa”, a u tekstu njezin reporter iz Rabata piše:

“Za 31 godinu u Marci uživo sam svjedočio svemu, ali ono što sam vidio u ovom finalu je najveća sramota u povijesti modernog nogometa. Nešto neviđeno, čega ćemo se podsjetiti u kronici potpune blamaže.

92. minuta: Gol poništen Senegalu. Sudac je to napravio zato što je Seck minorno faulirao Hakimija. Bilo je kontakta, ali ovo je jako kontroverzna odluka. Posebno za drugu minutu nadoknade finala.

95.-98. minuta: Penal za Maroko. Nakon kornera Sarr je lagano povukao Brahima. Ništa ozbiljno, ali kongoanski sudac, koji je užasno vodio utakmicu, jako je strogo dosudio penal. Zatim je tri minute provjeravao situaciju na snimci, nakon čega je ostao kod svoje odluke.

98. minuta: Senegal demonstrativno napušta teren. Izbornik Pape Thiaw sramotno je naredio svojim igračima da napuste teren zbog penala za Maroko. Sadio Mane, kapetan Senegala, ostao je na terenu za vrijeme prekida i uvjerio suigrače da se 15 minuta kasnije vrate na teren. U isto vrijeme na tribinama je trajao žestok sukob navijača Senegala i marokanskih policajaca, u kojem su korištene stolice i palice. Grozne scene.

114. minuta: Brahim Diaz promašio ono što je trebalo biti pobjednički penal za Maroko i to tako da je pucao panenku. Njegov udarac lako je obranio senegalski golman Edouard Mendy.”