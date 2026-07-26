Mancini bijesan, nitko ga nije ni pitao da bude izbornik Italije

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AP Photo/Aijaz Rahi, File via Guliver

Bivši izbornik talijanske reprezentacije Roberto Mancini razočaran je što nije dobio ponudu za povratak u reprezentaciju.

Pod Mancinijem su Azzurri osvojili Europsko prvenstvo 2020. i imali impresivan niz od 37 utakmica bez poraza. Međutim, momčad se potom nije kvalificirala za Svjetsko prvenstvo 2022. godine, a sam je izbornik iznenada napustio svoju poziciju kako bi preuzeo Saudijsku Arabiju.

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Prošle je godine prešao u katarski klub Al-Sadd, gdje je ostao manje od godinu dana i trenutno je bez angažmana.

Prema informacijama lista Corriere della Sera, Mancini je bio spreman ponovno preuzeti Italiju i čekao je da ga kontaktira novo vodstvo saveza. Nakon što se saznalo da će tu poziciju gotovo sigurno popuniti Andrea Pirlo, Mancini je pobjesnio i osjetio se prevarenim.

Pirlo je već prihvatio ponudu da predvodi talijansku reprezentaciju i očekuje se da će potpisati ugovor u narednim danima.