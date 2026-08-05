Luis Figo žestoko prozvao Infantina: ‘Najniže, najlopovskije i kukavički sebično ponašanje. Mora otići!’

Podijeli :

Marko Metlas MN Press via Guliver Images

Luis Figo dodatno je pojačao pritisak na predsjednika FIFA-e Giannija Infantina objavivši vrlo oštar autorski tekst u Daily Mailu. Proslavljeni Portugalac, osvajač Zlatne lopte, Lige prvaka i brojnih domaćih trofeja, nije skrivao nezadovoljstvo načinom na koji Infantino vodi svjetsku nogometnu organizaciju.

Figo je javno poručio kako smatra da bi Infantino trebao napustiti predsjedničku funkciju, čime je dodatno pojačao pritisak na prvog čovjeka svjetskog nogometa u trenutku kada se suočava s ozbiljnim kritikama iz brojnih nogometnih krugova.

Nezadovoljstvo je kulminiralo nakon što je Infantino bio prisiljen odustati od prijedloga prema kojem bi privatni investitori dobili udio u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih natjecanja. Plan je predviđao prodaju 20 posto udjela kroz tvrtku “FIFA Forward Enterprise” te osnivanje posebnog tijela koje bi upravljalo komercijalnim pravima uz sudjelovanje privatnog kapitala.

Takva ideja izazvala je oštre reakcije navijača, nacionalnih i kontinentalnih saveza, uključujući i UEFA-u, koja je poručila kako nogomet i njegovo upravljanje ne smiju postati predmet trgovine. Pod pritiskom javnosti Infantino je na kraju odustao od prijedloga.

VEZANA VIJEST Tko su dvije žene koje predvode pobunu protiv Infantina? Drastičan odgovor Infantinu: Planira se održavanje alternativnog Svjetskog prvenstva?

Dodatni udarac stigao je i iz vlastitih redova. Jedan od njegovih najbližih savjetnika, Carlos Cordeiro, prošloga je tjedna podnio ostavku u znak neslaganja s predloženim planom.

Kritike su dodatno pojačane zbog načina na koji je Infantino pokušao progurati cijelu ideju, bez prethodnih konzultacija s nacionalnim nogometnim savezima, ali i zbog straha da bi se ponovno mogla otvoriti rasprava o održavanju Svjetskog prvenstva svake dvije godine.

U svom tekstu Figo je iznio niz teških optužbi na račun predsjednika FIFA-e, poručivši kako smatra da je njegov odlazak jedino rješenje za trenutačnu krizu.

“Mogao bih napisati 10 tisuća riječi o problemima u FIFA-i. Ali rješenje treba samo tri: Infantino mora otići. Cijeli život volim nogomet. Bio sam profesionalni igrač 20 godina. I vjerujte mi, upoznao sam neke lupeže tijekom svog bavljenja nogometom, ali ono što sam vidio razotkriveno u posljednjih 10 dana je najniže, najlopovskije i kukavički sebično ponašanje kojem sam ikada svjedočio”, napisao je Figo.

Today I join others from across our game and call for Gianni Infantino to resign as FIFA President. Infantino has debased the office that he promised to elevate. He has lied, deceived and tried to feather his own nest at the expense of the game he is supposed to serve. He has… — Luís Figo (@LuisFigo) August 5, 2026

Nastavio je kritizirati Infantinov pokušaj da provede velike promjene bez dovoljno transparentnosti i konzultacija s članicama FIFA-e.

“Čovjek koji bi to učinio – čovjek koji bi pokušao na silu progurati tako velike promjene samo da bi obogatio sebe i svoje prijatelje – je relikt prošlosti igre i ne bi smio imati nikakvu ulogu u budućnosti nogometa. Ako je to bila tako dobra ideja, zašto to niste rekli svojim članovima kada ste ih sve okupili u sobi prije finala Svjetskog prvenstva? Ako je to bio tako veliki plan, zašto ne biste svojim članovima rekli i o rizicima, kao i o onome što opisujete kao koristi?”

U međuvremenu je Infantino pokušao ublažiti nastalu krizu održavši hitan sastanak s vodećim ljudima FIFA-e u Maroku, prenosi AFP pozivajući se na neimenovani izvor. Predsjednik FIFA-e ranije je branio prijedlog tvrdeći kako bi novi model povećao prihode svih članica Saveza te omogućio dodatna ulaganja u razvoj nogometa.

Ipak, reakcije nisu bile jedinstvene. Dok su europski, azijski te savezi iz Sjeverne i Srednje Amerike uglavnom odbacili prijedlog, Afrička nogometna konfederacija zasad nije zauzela čvrst stav. Reuters navodi kako je nekoliko vodećih afričkih nogometnih dužnosnika iskazalo potporu Infantinu, ponajviše zbog financijske ovisnosti afričkih saveza o sredstvima koja dolaze iz FIFA-e.

Na kraju svog teksta Figo je još jednom pozvao Infantina da odstupi.

“Ovaj plan, kao i Superligu prije, razbili su mediji koji su otkrili svaku lukavost prije nego što su njegovi zagovornici shvatili svoju poruku. I hvala Bogu da jest. Izgubio je podršku svojih viših suradnika, najbližih savjetnika, velike većine ljudi koji posvećuju živote ovom sportu… Prekasno je da spasi svoje dostojanstvo, ali nije prekasno da spasi nogomet. Treba otići. Odmah”, zaključio je Figo.