Ludnica u Santiagu: Stigao heroj Mundijala!

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Vanessa Carvalho Brazil Photo Press IMAGO via Guliver

Sjajni vratar Zelenortskih Otoka Vozinha u idućem razdoblju branit će za Colo Colo. Koliko su navijači čileanskog velikana oduševljeni njegovim dolaskom pokazali su na aerodromu, gdje su dočekali jednog od junaka upravo završenog Svjetskog prvenstva.

Klub koji je najveći uspjeh u povijesti ostvario 1991. godine, kada je osvojio Copa Libertadores i potom igrao finale Interkontinentalnog kupa protiv Crvene zvezde, ponovno je počeo ostvarivati zapažene rezultate na domaćoj sceni. U posljednjih 10 godina momčad je osvojila tri prvenstvena naslova i četiri kupa, a sada je odlučila i kroz transfere pokazati svoju veličinu.

Sam Vozinha u Čile dolazi nakon 11-godišnje europske avanture.

Od 2007. do 2015. godine branio je na afričkom kontinentu za klubove iz svoje domovine Zelenortskih Otoka, ali i Angole, još jedne portugalske kolonije. Nakon toga preselio je u Moldaviju, gdje je godinu dana proveo u Zimbruu.

Potom je otišao u Portugal, u Gil Vicente, no ondje se zadržao samo jednu sezonu prije nego što je karijeru nastavio na Cipru. U dresu AEL-a iz Limassola proveo je najdulje razdoblje u karijeri, čak pet sezona.

Nakon toga branio je za slovački Trenčín, a posljednje dvije godine proveo je u Chavesu.