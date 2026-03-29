Legendarni Totti uoči ključne utakmice protiv BiH: ‘Mi ćemo pobijediti ili umrijeti’

Velik interes navijača stvorio je užarenu atmosferu, a ulaznice za susret na Bilinom polju planule su u rekordnom roku.

VIDEO / BiH nakon drame raspucavanja zakazala okršaj s Gattusovom Italijom u Zenici za odlazak na SP! Legendarni Baždarević za SK o još jednoj povijesnoj utakmici: ‘Dao bih Italiji do znanja da smo u Zenici mi gazde’

Iako je Italija favorit, jasno je da je čeka vrlo težak posao u takvom okruženju. Među onima koji su najavili susret je i legendarni Francesco Totti, koji je za SportItaliju istaknuo zahtjevnost utakmice, ali i povjerenje u izbornika Gennaro Gattuso.

“U utorak idemo u Bosnu i Hercegovinu, gdje nas očekuje teška i nezgodna utakmica. Nama je: pobijediti ili umrijeti”, rekao je Totti.

Na kraju je ipak izrazio optimizam:

“Ne sumnjam da ćemo odigrati sjajnu utakmicu, ali i da će Gattuso znati upravljati emocijama i situacijom.”