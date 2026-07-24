Legendarni Francuz preuzima klupu Senegala?

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(AP Photo/Dave Thompson, File) via Guliver Image

Patrick Vieira vrlo je blizu preuzimanja senegalske nogometne reprezentacije. Kako piše Foot Mercato, pregovori između bivšeg francuskog reprezentativca i Senegalskog nogometnog saveza odvijaju se u pozitivnom smjeru te bi 50-godišnji trener uskoro mogao naslijediti Papea Thiawa. Dogovor još nije službeno zaključen jer Savez prije imenovanja mora riješiti Thiawov ugovor i ishoditi odobrenje Ministarstva sporta.

Iako je rođen u Dakaru, Vieira je tijekom igračke karijere nastupao za Francusku. Njegovo senegalsko podrijetlo i dugogodišnja povezanost s tamošnjim nogometom smatraju se važnim prednostima, a bio je uključen i u razvoj nogometne akademije Diambars, jedne od najuglednijih u zemlji.

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Thiaw je ostao bez posla nakon neuspješnog nastupa Senegala na Svjetskom prvenstvu. Reprezentacija je na turnir stigla s velikim ambicijama nakon osvajanja Afričkog kupa nacija, ali je grupnu fazu otvorila porazima od Francuske i Norveške. U posljednjem kolu uvjerljivo je svladala Irak 5:0 i izborila plasman u nokaut-fazu, no ondje je ispustila vodstvo 2:0 protiv Belgije. Belgijanci su izjednačili u završnici, a zatim u produžecima slavili 3:2, nakon čega je Senegalski nogometni savez odlučio promijeniti izbornika.

Thiawovu situaciju dodatno je zakomplicirala suspenzija od pet utakmica koju je trebao početi odrađivati u rujnu. Kaznu je zaradio zbog događaja u finalu Afričkog kupa nacija protiv Maroka, kada je nakon dosuđenog jedanaesterca pozvao svoje igrače da napuste teren.

Vieira je tijekom igračke karijere bio jedan od najboljih veznih nogometaša svoje generacije. Za Francusku je upisao 107 nastupa i šest pogodaka te osvojio naslov svjetskog prvaka 1998. i europskog prvaka 2000. godine. Bio je i dio reprezentacije koja je igrala finale Svjetskog prvenstva 2006.

Najveći trag ostavio je u Arsenalu, gdje je kao kapetan osvojio tri naslova prvaka Engleske i četiri FA kupa te predvodio slavnu generaciju koja je sezonu Premier lige 2003./04. završila bez ijednog poraza. Tijekom karijere nosio je i dresove Cannesa, Milana, Juventusa, Intera i Manchester Cityja, a s Interom je osvojio četiri uzastopna naslova prvaka Italije. Igračku karijeru zaključio je 2011. godine.

Kao trener prvo je radio u sustavu Manchester Cityja, a zatim je vodio New York City, Nicu, Crystal Palace, Strasbourg i Genou. U Crystal Palaceu je stigao do polufinala FA kupa i prve sezone završio na 12. mjestu Premier lige, no u ožujku 2023. dobio je otkaz nakon niza od 12 utakmica bez pobjede.

Nakon toga jednu je sezonu proveo u Strasbourgu, a u studenom 2024. preuzeo je Genou, koju je izvukao iz borbe za ostanak i sezonu završio na 13. mjestu Serie A. Međutim, u sljedećoj sezoni momčad je loše otvorila prvenstvo, ostala bez pobjede u prvih devet kola te osvojila samo tri boda, zbog čega je Vieira u studenom 2025. napustio klub. Od tada je bez angažmana.

Ako pregovori budu uspješno završeni, Senegal će biti njegov prvi posao u ulozi izbornika. Među kandidatima za klupu spominjao se i Hervé Renard, no prema posljednjim informacijama upravo je Vieira postao glavni favorit za početak novog ciklusa senegalske reprezentacije.