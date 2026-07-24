Klopp i službeno njemački izbornik: ‘Reprezentacija može ujediniti nas Nijemce kao gotovo ništa drugo’

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HMB Media Claus via Guliver

Njemački nogometni stručnjak Jurgen Klopp (59) i službeno je postao novi izbornik "elfa", objavio je Njemački nogometni savez (DFB).

Klopp je u petak potpisao četverogodišnji ugovor u sjedištu DFB-a u Frankfurtu i vodit će reprezentaciju u kvalifikacijama za EURO 2028. i Svjetsko prvenstvo 2030.

Prethodno su Nadzorni odbor i skupština dioničara DFB GmbH & Co. KG jednoglasno odobrili prijedlog predsjednika DFB-a Bernda Neuendorfa i prvog potpredsjednika Hansa-Joachima Watzkea.

“Nacionalna reprezentacija može ujediniti nas Nijemce kao gotovo ništa drugo. Upravo to čini ovaj zadatak tako posebnim za mene. Zahvalan sam na svemu što sam doživio i naučio u Red Bullu u posljednjih godinu i pol, te na otvorenosti koja je omogućila ovaj sporazum. Sada se radujem ovom posebnom zadatku u njemačkom nogometu, kojem ćemo pristupiti zajedno s poniznošću i strpljenjem: razviti momčad koja se bori jedni za druge, koja uživa u nogometu i iza koje se ljudi naše zemlje mogu okupiti s potpunim uvjerenjem,” kazao je Klopp koji službeno starta 15. kolovoza.

Klopp će na klupi nasljediti Juliana Nagelsmanna, koji je napustio reprezentaciju nakon što je Njemačka ispala u osmini finala Svjetskog prvenstva od Paragvaja. Šef globalnog nogometa Red Bulla od 2024. godine, tako se vraća na klupu dvije godine nakon svog posljednjeg trenerskog mandata.

🚨🇩🇪 OFFICIAL: Jurgen Klopp is back! He’s the new German national team head coach. Done, confirmed until July 2030. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/GwePhXs1HN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

“Jurgen Klopp, kao malo tko drugi, utjelovljuje strast, kredibilitet i sposobnost inspiriranja ljudi. Nakon ostavke Juliana Nagelsmanna, bio je naš nedvosmislen izbor za mjesto izbornika reprezentacije. Zato smo ga neumorno tražili. Želio bih zahvaliti svima koji su utrli put ovoj suradnji, posebno Oliveru Mintzlaffu na konstruktivnim razgovorima i njegovom suradničkom stavu, kao i Akiju Watzkeu na njegovoj ogromnoj podršci,” naglasio je predsjednik DFB-a Bernd Neuendorf.

Njemački mediji navode kako DFB neće platiti odštetu za Kloppov raskid ugovora, već će donirati milijun eura neprofitnoj zakladi Red Bulla, “Wings for Life” za medicinska istraživanja leđne moždine.

Klopp se u svibnju 2024. povukao s klupe Liverpoola kojeg je vodio devet godina. Prije dolaska na Anfield trenirao je Borussiu Dortmund i Mainz. Njemačka nogometna reprezentacija je četiri puta bila svjetski prvak, međutim na posljednja tri World Cupa zabilježila je skromne rezultate. Na nedavno završenom SP-u je ispala u 16-ini finala od Paragvaja, dok u Katru i Rusiji nije niti prošla skupinu.

Kloppov izbor komentirao je i sportski direktor DFB-a Rudi Voller.

“Klopp je tijekom mnogih godina na najvišoj razini dokazao da može razvijati mlade igrače i natjerati svoje momčadi da igraju pod pritiskom. On je također sjajan motivator koji će inspirirati naše navijače i njemački nogomet. Veselim se suradnji s njimm” istaknuo je.

Prvi ispit na klupi “Elfa” imat će 24. rujna protiv Nizozemske u Amsterdamu u Ligi nacija. Tri dana kasnije igrat će s Grčkom u Augsburgu. Nakon toga slijede utakmica protiv Srbije u Munchenu 1. listopada i protiv Grčke u Solunu 4. listopada.