Kek o Kovačeviću: ‘Poznajem ga duže od mnogih, zaslužio je da ga pozove Hrvatska’

Slovenski izbornik Matjaž Kek komentirao je hit napadača Celja Franko Kovačević koji je dobio pretpoziv Zlatka Daiića.

U emisiji Pod prečko Kovačević je odgovorio na pitanje hoće li o tome razmisliti u budućnosti, prihvatiti poziv u reprezentaciju Slovenije. Međutim, napadač Celja bio je jasan.

“Ja sam Hrvat, vidim samo hrvatsku reprezentaciju. Zlatko Dalić je jedan od tri najveća trenera na svijetu. Uvjeren sam da će pozvati svakoga za koga misli da može lako pomoći reprezentaciji. Dat ću sve od sebe i čekati poziv“, naglasio je hit napadač Kovačević.

Kovačevićev odgovor preplavio je hrvatsku nogometnu javnost na društvenim mrežama, a počela je kružiti i slika tužnog izbornika Matjaža Keka, koji je s razočaranim licem prihvatio činjenicu da je vodeći strijelac Slovenije odabrao igrati za Hrvatsku. A i Dalić mu je uputio nedugo nakon njegove izjave na slovenskom Sport Klubu pretpoziv za novi kvalifikacijski ciklus za odlazak na SP.

Kek je sada komentirao nagađanja da bi Kovačević ikada mogao igrati za Sloveniju.

“Franka poznajem otkad slovenska sportska javnost nije ni znala da postoji. Bio je sa mnom u Rijeci, imao je 16, 17 godina, i dečko je koji zaslužuje da ga pozove njegova zemlja. Sretan sam što je uspio, želim mu da nastavi dobro igrati, posebno dok je u Celju, jer je sve to dobro za slovenski nogomet. Bio je i vrlo uvjerljiv u svom odgovoru, sviđa mi se kako je odgovorio. Uvjeren sam da će doći vrijeme i u slovenskom nogometu kada ćemo imati putovnicu s novim imenom, koje će igrati za Sloveniju. Puno me više zanimaju sad Benjamin Šeško, Žan Vipotnik i ti dečki koji su mi sada tu“, odgovorio je Kek na pitanje novinara na press konferenciji, a prenosi SK Slovenija.

