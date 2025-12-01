Kek i službeno više nije izbornik Slovenije! Dolazi li u Dinamo?

Podijeli :

Natasa Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Slovenska nogometna javnost dobila je dugo očekivan odgovor o budućnosti slovenskog izbornika Matjaža Keka. Nakon neuspješnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Mariborčanin je završio svoju eru na klupi slovenske reprezentacije.

Drugi mandat Matjaža Keka kao izbornika započeo je u studenom 2018. S početkom prosinca 2025. završava. Nogometni savez Slovenije obavijestio je javnost da se Mariborčanin oprašta od mjesta izbornika slovenske reprezentacije.

“30. studenoga istekla je ugovorna obveza izbornika seniorske reprezentacije Matjaža Keka. Predsjednik Nogometnog saveza Slovenije i izbornik Matjaž Kek sastali su se i nakon razgovora zaključili da se, nakon sedam godina vrlo dobre i korektne suradnje, koja je donijela i izniman uspjeh s plasmanom na Europsko prvenstvo i u osminu finala, suradnja završava”, objavili su iz Nogometnog saveza Slovenije.

I dodali:

“Tom prilikom iskreno zahvaljujemo Matjažu Keku na obavljenom poslu i postignućima koja će zauvijek ostati upisana u povijest slovenske reprezentacije. Nakon dugog vremena slovenska nogometna reprezentacija ponovno je bila čvrst dio europske nogometne karte i među društvom najboljih reprezentacija. Posebno cijenimo način na koji se reprezentacija u ovom razdoblju povezala s navijačima te zajedno s njima stvorila nezaboravnu atmosferu na stadionima, kod kuće i u Njemačkoj.”

Uz objavu o odlasku izbornika Matjaža Keka s klupe slovenske reprezentacije, NZS očekivano još nije otkrila tko će voditi reprezentaciju u novom razdoblju. U nogometnoj javnosti kao kandidat broj jedan za novog izbornika spominje se nekadašnji Keku pomoćnik Boštjan Cesar.

“Sljedeće okupljanje reprezentacije predviđeno je za 23. ožujka 2026., stoga ćemo na Nogometnom savezu Slovenije proces izbora novog izbornika provesti bez vremenskog pritiska i s dužnom pažnjom koju takva odluka zahtijeva. Matjažu Keku želimo mnogo uspjeha na njegovu daljnjem trenerskom i osobnom putu”, naglasili su iz ureda na Brdu kod Kranja.

