Kakav spektakl: Ancelottijev Brazil vodio 2:0 pa izgubio čudesnim preokretom Japanaca

AP Photo/Jose Breton via Guliver Images

U Tokiju su prijateljsku utakmicu odigrale nogometne reprezentacije Japana i Brazila koje su već osigurale prolaz na Svjetsko prvenstvo, a nakon pet pogodaka i preokreta slavio je domaćin s 3:2.

Bio je to susret dvije momčadi koje su na prošlom Svjetskom prvenstvu ispale od Hrvatske, Japan u osmini finala, a Brazil u četvrtfinalu.

Brazil, kojeg vodi talijanski strateg Carlo Ancelotti, na odmor je otišao uz dva gola prednosti. Strijelci su bili Paulo Henrique u 26. i Martinelli u 32. minuti. Međutim, Japan je u transu odigrao uvodnih 25 minuta drugog poluvremena te je okrenuo rezultat na svoju stranu. Minamino je u 52. minuti smanjio na 1:2, Nakamura u 62. pogodio za izjednačenje, a Ueda u 71. minuti za 3:2 i potpuni preokret.

Prije nekoliko dana Japan i Paragvaj su remizirali 2:2 u prijateljskom ogledu, dok je Brazil s uvjerljivih 5-0 nadigrao Južnu Koreju.