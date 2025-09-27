Izrael u strahu od isključenja iz europskog nogometa

Podijeli :

xTomasxSiskx via Guliver

Izrael poduzima sve moguće mjere, uključujući i one najdrastičnije, kako bi spriječio isključenje iz Europske nogometne organizacije (UEFA) i Međunarodne nogometne federacije (FIFA), izvijestio je Times.

Prema pisanju Timesa, izraelski premijer Benjamin Netanyahu osobno je telefonski razgovarao s čelnicima FIFA-e i UEFA-e, u nastojanju da spriječi zabranu sudjelovanja njihovih momčadi na međunarodnim natjecanjima.

UEFA će sljedećeg tjedna sazvati izvanredni sastanak svih europskih nogometnih saveza, na kojem će njezine članice glasovati o mogućoj zabrani nastupa Izraela. Ishod glasovanja teško je predvidjeti, no neslužbeno se navodi da se velika većina europskih saveza slaže s isključenjem te države zbog genocida nad stanovnicima Gaze.

Tome se snažno protive Sjedinjene Američke Države, koje će iduće godine zajedno s Kanadom i Meksikom biti domaćin Svjetskog prvenstva. Njezin predsjednik Donald Trump već je upozorio predsjednika FIFA-e Giannija Infantina na takav potez.

“Zasigurno ćemo nastojati u potpunosti zaustaviti svaki pokušaj zabrane nastupa izraelske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu,” izjavio je glasnogovornik State Departmenta za Sky News.