Izbornik Srbije: Utakmica za zaborav, ali ne treba dizati paniku

AP Photo/Alberto Saiz via Guliver Images

Izbornik nogometne reprezentacije Veljko Paunović nije krio razočaranje porazom od Zelenortske Republike u pripremnoj utakmici 3:0.

“Ovo je utakmica za zaborav i vrlo bolan rezultat. U drugom poluvremenu, baš kad smo najbolje stajali na terenu i stvarali prilike, uključujući i vratnicu koja je mogla usmjeriti utakmicu u željenom smjeru, primili smo gol. Bili smo svjesni njihovih opasnih tranzicija, a kada smo u želji za napadom izgubili strukturu, platili smo cijenu drugim pogotkom”, izjavio je u uvodu Paunović.

Pripremni ogled odigran je u Lisabonu, a Srbija je doživjela potop 3:0.

Ipak, Paunović je pokušao pronaći i pozitivne stvari.

“Što se tiče požrtvovnosti, dečki su bili izvanredni i dali su sve od sebe. S ovom skupinom moramo raditi na uigravanju i taktičkoj disciplini. Nedostajalo nam je zrelosti. Ne treba dizati paniku, moramo ići dalje.”

U ovoj utakmici izbornik je imao desetkovanu, pomlađenu reprezentaciju.

“Prolazimo kroz lipanj, koji je teško razdoblje za našu reprezentaciju s obzirom na okolnosti. Sada je vrijeme da pognemo glave i radimo još jače kako bismo izašli iz ove situacije”, poručio je Paunović.

“Nastavili smo napadati, ali nedostajalo je taktičke zrelosti u želji da postignemo gol, kao i u samoj izgradnji napada. Nismo bili fizički konkurentni, nedostajalo je zrelosti u igri jedan na jedan. Nikako nismo uspijevali stvoriti višak. Nakon pauze, druga skupina igrača bile je bolja, lopta je kružila i stvarali smo prilike. No, kad nas je rezultat ugrozio, bili smo slabije organizirani”, objasnio je.