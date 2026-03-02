Izbornik Srbije testira snage domaće lige za nacionalnu vrstu

Podijeli :

MarkoxMetlasx xMNxPress via Guliver

Nogometni savez Srbije priopćio je da će biti održana selekcijska utakmica za igrače koji nastupaju u domaćem prvenstvu, u sklopu daljnjeg praćenja i procjene potencijalnih kandidata za reprezentaciju,

„Otvorena vrata“ za ulazak u reprezentaciju nogometašima klubova iz Superlige omogućio je izbornik Veljko Paunović, na čiji je prijedlog i zakazana probna utakmica.

Ona će biti odigrana bez prisutnosti novinara i javnosti – u srijedu 11. ožujka.

Stručni stožer A reprezentacije Srbije zakazao je selekcijsku utakmicu za nogometaše koji nastupaju u klubovima MozzartBet Superlige Srbije, u okviru daljnjeg praćenja i procjene.

FSS je naveo da je Paunović sa svojim stručnim stožerom od stupanja na dužnost izbornika pažljivo pratio utakmice domaćeg prvenstva, promatrao velik broj kandidata, prikupljao detaljne informacije, analizirao njihove nastupe te na temelju svega viđenog formirao uži krug igrača koji nastupaju u elitnom rangu srpskog nogometa.

Okupljanje igrača zakazano je za utorak, 10. ožujka, u Sportskom centru FSS-a u Staroj Pazovi, dok će selekcijska utakmica biti odigrana dan kasnije, u srijedu 11. ožujka, s početkom u 11.30 sati.