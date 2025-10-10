Izbornik Crne Gore nakon debakla: ‘To je naš mentalitet, pravi majstori ginu na terenu’

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Nogometna reprezentacija Crne Gore doživjela je poraz 4:0 od Farskih otoka u skupini L i time matematički ispala iz svih kombinacija za plasman na Svjetsko prvenstvo, a susret je bio debi za novog izbornika Mirka Vučinića.

Izbornik je nakon utakmice bio vidno slomljen i otvoreno kritizirao pristup reprezentativaca.

“Sigurno neću utakmicu pamtiti po dobrom jer smo izgubili 4:0. Prva utakmica, jako mi je žao i preuzimam krivicu na sebe. Igrali smo dobro 15 minuta dok nismo primili gol, poslije nismo bili mentalno jaki da se vratimo.

Vidio sam mnogo loših stvari, nismo bili fokusirani i koncentrirani tijekom prekida. Malo smo se pogubili na terenu, žao mi je, očito nisam mogao utjecati na njih koliko sam trebao”, rekao je Vučinić.

Objasnio je i što bi poručio igračima uz upozorenje pojedincima:

“Trebamo se svi zapitati zašto smo izgubili devet gostujućih utakmica u nizu. Imam svoje ideje, iznijet ću ih njima, ne pred kamerama. Moramo biti skromni, a nismo. Nekoliko igrača misli da su majstori, a mi moramo orati i raditi. To je naš mentalitet – majstori, majstori… A majstori u Europi ginu na terenu.

Rekao sam da moramo igrati s voljom i željom. Možemo biti i majstori, ali bez rada nas nema nigdje”, dodao je crnogorski izbornik pa zaključio:

“Imamo vremena raditi na igračima i na glavi. Nije lako kada nemaš rezultate, bez rezultata nema atmosfere, koliko god bilo dobro između nas, jer pobjeda je sve”.