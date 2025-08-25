Izbornik BiH šokirao potezom prema Ivanu Perišiću

Mladi bh. reprezentativac Esmir Bajraktarević (21) zabio je dva gola u pobjedi PSV-a nad Groningenom 4:2 i oduševio navijače u Eindhovenu.
Nakon utakmice na društvenim mrežama oglasio se Ivan Perišić poručivši kako je Bajraktarević spreman za povratak u dres reprezentacije BiH, no ta objava nije najbolje sjela izborniku Sergeju Barbarezu.
Naime, navijači su ubrzo primijetili da je Barbarez nakon Perišićeve poruke prestao pratiti hrvatskog reprezentativca na Instagramu.
Razlozi za takav potez nisu poznati i zasad ostaju u domeni nagađanja, ali cijela situacija izazvala je brojne reakcije jer je izbornik BiH u posljednje vrijeme odlučio preskočiti pozive ofenzivcu PSV-a.
Sergej Barbarez unfollowed Ivan Perišić on Instagram after this incident. https://t.co/TEp0rn43Qb pic.twitter.com/4b5VHfOqSc
— Selekcija (@SelekcijaBa) August 24, 2025
Zanimljivo, Perišić na Instagramu i dalje prati Barbareza.
