Italija ima novog izbornika: ‘Čeka se potpis’

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AP Photo/Aijaz Rahi, File via Guliver

Talijanski nogometni savez otkrio je da imaju novog izbornika.

Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) Giovanni Malago nakon sjednice upravnog odbora otkrio je da je novi izbornik Italije Roberto Mancini.

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Mancini se tako vraća na izborničku klupu nakon tri godine, piše The Athletic.

“Razgovaram s Mancinijem jer je on novi izbornik. Čekamo samo njegov potpis”, rekao je Malago.

Pod Mancinijem su Azzurri osvojili Europsko prvenstvo 2020. i imali impresivan niz od 37 utakmica bez poraza. Međutim, momčad se potom nije kvalificirala za Svjetsko prvenstvo 2022. godine, a sam je izbornik iznenada napustio svoju poziciju kako bi preuzeo Saudijsku Arabiju.

Prošle je godine prešao u katarski klub Al-Sadd, gdje je ostao manje od godinu dana.