Ipak preokret!? Insajder otkriva: Pirlo neće biti novi izbornik Italije

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AP Photo/Bebeto Matthews via Guliver

Poznati talijanski insajder javlja da je došlo do promjene.

Talijanski insajder Matteo Moretto javlja da Andrea Pirlo ipak neće postati novi izbornik Italije.

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“Andrea Pirlo neće biti izbornik talijanske reprezentacije.

Savez mu je već priopćio odluku da neće potpisati ugovor s njim: „Sinoć sam saznao da više nisam kandidat za klupu Italije”, napisao je Moretto na Twitteru.

Legendarni talijanski nogometaš i trener priopćio je prethodno da je posljednjih dana s velikom gorčinom pratio raspravu koja se razvila oko njegova imena, naglasivši da je do sada šutio iz poštovanja prema institucijama, Talijanskom nogometnom savezu i svim ljudima uključenim u proces izbora novog izbornika.

Posebno je naglasio da je suradnja koja je izazvala kontroverze nastala tijekom njegova rada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te da je imala isključivo komercijalni i sportski karakter.

“Pripisivanje političkog značenja toj suradnji znači pripisivanje meni stavova koje nikada nisam iznio i koji mi ne pripadaju“, poručio je Pirlo.

U priopćenju se zahvalio Paolu Maldiniju i Leonardu na ukazanom povjerenju i podršci, istaknuvši da iznimno cijeni njihovu stručnost, ozbiljnost i posvećenost talijanskom nogometu.

Na kraju je izrazio žaljenje što je, kako kaže, jedna čisto sportska odluka vrlo brzo prerasla u javni sukob u kojem su mu pripisivane namjere i uvjerenja koja ne dijeli.

“Ljubav prema Italiji ne ovisi o funkciji koju obavljam. Ona je dio moje povijesti, mog identiteta i zauvijek će ostati sa mnom“, zaključio je Pirlo u službenom priopćenju.