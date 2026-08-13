Infantino pokušava vratiti povjerenje, evo što je objavio o Bosni i Hercegovini

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino suočen je s brojnim kritikama, mnogi zagovaraju njegovu ostavku...

Gianni Infantino pokušava vratiti povjerenje pojačanom aktivnošću na društvenim mrežama, a u jednoj od objava osvrnuo se na nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na svom Instagram profilu objavio je fotografije Edina Džeke i suigrača, uz poruku da je nedavno Svjetsko prvenstvo za BiH bilo za pamćenje.

“Reprezentacija Bosne i Hercegovine sa stilom je obilježila povratak na Svjetsko prvenstvo i prvi put u svojoj povijesti se plasirala u nokaut fazu. Igrači su dali sve od sebe na terenu, stvorili su trajne uspomene za svoju naciju i pokazali pravi natjecateljski duh kroz cijelo prvenstvo. Čestitamo i Nogometnom savezu BiH na odličnom nastupu na Svjetskom prvenstvu”, napisao je Infantino u objavi.

View this post on Instagram A post shared by Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

Reprezentacija BiH je na nedavnom Svjetskom prvenstvu prvi put prošla grupnu fazu. Igrala je u skupini sa Švicarskom, Kanadom i Katarom. Natjecanje je za BiH završilo u osmini finala, gdje je u San Franciscu poražena od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0.