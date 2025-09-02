Igrao je za mlade Vatrene, a sada će predstavljati drugu zemlju

Podijeli :

ArturxStabulnieks via Guliver

Bivši igrač Rijeke Veldin Hodža postao je reprezentativac Kosova.

Hodža, rođeni Riječanin, ima 24 nastupa i tri gola za hrvatsku U-21 reprezentaciju, a sada će na seniorskom planu predstavljati Kosovo.

“Ja sam Veldin Hodža, novi igrač u nacionalnoj reprezentaciji Kosova. Čast mi je predstavljati svoju zemlju, Kosovo. Kosovo Force”, rekao je na predstavljanju u novoj reprezentaciji.

Hodža ima 22 godine, nastupa za Rubin Kazan i u veznom redu pokriva nešto ofenzivniju ulogu. Ove sezone u elitnom rangu ruskog nogometa za Rubin je upisao sedam nastupa i pritom zabio dva gola.

Kosovo je u osim njega potvrdilo i Leona Avdullahua (21), bivšeg mladog reprezentativca Švicarske koji je ovog ljeta prešao iz Basela u Hoffenheim i asistirao u prva dva kola Bundeslige.

Reprezentacija Kosova sljedeću utakmicu igra u gostima protiv Švicarske u petak, a u ponedjeljak dočekuje Švedsku