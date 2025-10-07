Hrvatski suci delegirani za utakmice reprezentacija diljem Europe

Podijeli :

Robert Matić/Miro Gabela HNK Hajduk

Iako je u tijeku pretposljednja reprezentativna stanka ove godine, neki hrvatski suci neće imati priliku za odmor. Naprotiv, dio njih delegiran je od strane UEFA-e za međunarodne utakmice koje se ovog tjedna igraju u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. te kvalifikacija U21 reprezentacija za Europsko prvenstvo 2027. u Albaniji i Srbiji.

Hrvatski sudački tim predvođen Dujom Strukanom iz Splita dijelit će pravdu na susretu Malte i Nizozemske u skupini G europskih kvalifikacija za Mundijal. Pomoćnici će mu biti Alen Jakšić i Marjan Tomas, četvrti sudac Patrik Kolarić, dok će u VAR sobi biti Ivan Bebek kao glavni te Dario Bel kao njegov pomoćnik.

Utakmica između Malte, koja ima dva boda nakon pet kola, i vodeće Nizozemske s deset bodova iz četiri susreta, odigrat će se 9. listopada. Dan kasnije, hrvatski će suci biti aktivni i u kvalifikacijama mladih reprezentacija – na susretu Walesa i Belgije.

Na toj utakmici glavni će sudac biti Ante Čulina, uz pomoćnike Ivana Mihalja i Kristijana Novosela, dok će u ulozi četvrtog suca biti Antonio Melnjak. Obje momčadi odigrale su po jedan susret u kvalifikacijama – Belgija je remizirala s Bjelorusijom (1:1), a Wales je doživio poraz od Danske (2:6).