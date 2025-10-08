Hrvatski protivnik u kvalifikacijama izgubio od reprezentacije koja može ispisati povijest svjetskih prvenstava

Podijeli :

(AP Photo/Matias Delacroix)

Nogometna reprezentacija Gibraltara, koja se nalazi s Hrvatskom u kvalifikacijskoj skupini L za odlazak na SP, poražena je s 0-2 od Nove Kaledonije u prijateljskom ogledu.

Gibraltar je kao domaćin oba pogotka primio u drugom poluvremenu. Katrawa je u 62. minuti bio strijelac prvog pogotka na susretu, dok je pobjeda reprezentacije iz Oceanije potvrđena u 95. minuti kada je Haewegene pogodio za 2:0.

Gibraltar se u kvalifikacijskoj skupini L, gdje je Hrvatska vodeća, nalazi na posljednjem mjestu. U pet nastupa je upisao svih pet poraza uz razliku pogodaka 2-17.

U nedjelju će Gibraltar gostovati u Varaždinu protiv Hrvatske u sklopu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Što se tiče Nove Kaledonije, oni su svoje oceanske kvalifikacije već završili. U finalu svojih kvalifikacija poraženi su od Novog Zelanda koji se plasirao na Svjetsko prvenstvo, no to ne znači da su oni bez šanse za plasman na Mundijal. Oni su se plasmanom u finale plasirali u interkonfederacijski playoff gdje će igrati šest reprezentacija.

Uz Novu Kaledoniju tamo je zasad sigurna još samo Bolivija. Preostale četiri reprezentacije doći će iz Azije (jedan predstavnik), Afrike (jedan predstavnik) te Sjeverne i Srednje Amerike (dva predstavnika). Pobjednici dva mini turnira izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi (SAD, Kanada i Meksiko).