Hrvatski futsal izbornik objavio popis za nadolazeće okupljanje reprezentacije

Izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović objavio je popis igrača za predstojeće prijateljske utakmice sa Slovenijom u okviru priprema za nastup na Europskom prvenstvu u siječnju iduće godine, objavio je HNS.

Na Mavrovićevom popisu našli su se sljedeći igrači:

Ante Piplica (Futsal Dinamo), Nikola Gudasić (Futsal Dinamo), Duje Kustura (Olmissum), Niko Vukmir (O Parrulo Ferrol), David Barbarić (Olmissum), Franco Jelovčić (Torcida Biberon), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Luka Perić (Bubamara Cazin), Josip Jurlina (Napoli Futsal), Jakov Hrstić (Torcida Biberon), Vinko Rozga (Olmissum), Romeo Sušac (Olmissum), Marko Kuraja (Square), Antonio Sekulić (Osijek Kandit), Nikola Čizmić (Hajduk), Gabrijel Lasić (Novo Vrijeme).

Pretpoziv su dobili Dean Moravac (Futsal Pula), Mateo Mužar (Futsal Dinamo) i Filip Petrušić (Osijek Kandit).

“Popis se nije se puno mijenjao, osim što na njemu nema Davida Mataje koji još uvijek nije zaliječio ozljedu zadnje lože. Drago mi je da ćemo svaki mjesec do nastupa na Euru imati okupljanje, tijekom ovog listopadskog očekuju nas utakmice sa Slovenijom, ravnopravnim protivnikom koji je također izborio završnicu. U našoj je ligi puno slovenskih igrača, nema tu nikakvih tajni, čekaju nas dvije ozbiljne provjere”, kaže izbornik Marinko Mavrović koji se osvrnuo na provjere s Portugalom tijekom rujna.

“Igrali smo protiv svjetskih i europskih prvaka, druge reprezentacije na svijetu i to u terminu koji nam nije išao na ruku. Naše nacionalno prvenstvo počinje tek u listopadu, a u portugalskom je već odigrano pet kola, što znači da su portugalski reprezentativci u natjecateljskoj formi, a ionako posjeduju veliku kvalitetu. Riječ je o igračima koji igraju u velikom klubovima Sportingu i Benfici, što dovoljno govori o snazi našeg protivnika. Bez obzira na rezultat dobiti smo puno odgovora u tim dvjema utakmicama. Protiv Slovenije ćemo pokušati uigrati neke nove varijante u našoj igri, svjesni smo gdje smo ranjivi i što treba mijenjati”.

Prvu utakmicu Slovenija i Hrvatska odigrat će 17. listopada u Ljubljani, a drugu 20. listopada u Zaboku.