Hrvatska za mjesec dana stiže u Prag, Česi razočarali protiv Saudijaca: ‘Jednostavno strašno, užasno!’

LUKASZ JURGA ARENA AKCJI NEWSPIX.PL via Guliver

Vatreni su na jednomjesečnoj pauzi od kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Nakon dvije pobjede protiv Farskih otoka i Crne Gore, Hrvatska može biti zadovoljna uoči gostovanja u Pragu 9. listopada, za točno mjesec dana čeka nas Češka. Koja je, s druge strane, jučer razočarala protiv Saudijske Arabije u prijateljskom susretu odigravši 1:1.

“Bilo je, jednostavno, strašno. Užasno!”, prokomentirao je utakmicu Pavel Šulc, a češki navijači su, nezadovoljni igrom, počeli zviždati igračima. U svlačionicu je nakon utakmice došao i legendarni Pavel Nedved, koji odnedavno obavlja važnu funkciju u Savezu.

“Pričao je s igračima, također je rekao da nije zadovoljan onime što je vidio. Potpuno je drugačije zamišljao ovaj nastup”, ispričao je izbornik Ivan Hašek.

“Nije bilo dobro, slažem se. Ispričavam se navijačima, nisu imali baš puno toga za vidjeti od naše reprezentacije. Ali, ja sam morao neke stvari isprobati, vidjeti što možemo promijeniti i kako zaigrati u iduće dvije utakmice, vidjeti na koje nove igrače mogu računati. Čekaju nas dvije fizički vrlo zahtjevne utakmice protiv Hrvatske i Farskih Otoka, mramo nešto pripremiti i izmisliti, jer, inače nećemo moći u nekoliko dana odigrati dvije dobre utakmice”, rekao je Hašek pa zaključio: