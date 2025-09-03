Hrvatska U-18 ekipa upisala veliku pobjedu nad Belgijom

Podijeli :

Foto: HNS

Mlada hrvatska U-18 reprezentacija uvjerljivo je svladala Belgiju (7:0) na početku prijateljskog turnira koji se održava u Ludbregu, Varaždinu i Vrbovcu.

Izabranici Marijana Budimira stigli su do velike pobjede zahvaljujući pogocima Pavle Smiljanića (10’), Andrije Burcara (17’), Tina Kusanovića (20’-11m), Karla Pajsara (23’), Jone Benkotića (35’, 68’) i Ivana Križića (83’).

Hrvatska je igrala u sastavu: Grahovac, Jakirović (71’ Čupić), Kumar (71’ Radnić), Pajsar (71’ Matić), Radoš (61’ N. Horvat), Smiljanić (46’ Vojvodić), Kusanović (61’ Mišura), Burcar (61’ Križić), Murica (46’ Kostelac), Benkotić (71’ Bistre), Ivanda (46’ Slišković).

Sljedeću utakmicu Hrvatska U-18 utakmica igra protiv Katara 6. rujna od 17 sati u Varaždinu.