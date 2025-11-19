Hakimi nogometaš godine, Jurčićev klub najbolji u Africi

Podijeli :

Tnani Badreddine/DeFodi Images via Guliver

Branič marokanske reprezentacije i Paris St Germaina Achraf Hakimi (27) proglašen je afričkim nogometašem godine na svečanosti u Rabatu.

Hakimi je nakon iznimne sezone s pariškim klubom osvojio prestižni trofej koji dodjeljuje Afrička nogometna konfederacija (CAF).

Marokanski branič je slavio ispred napadača egipatske reprezentacije i Liverpoola Mohameda Salaha, te napadača nigerijske reprezentacije i Galatasarayja Victora Osimhena.

“Velika mi je čast biti ovdje i ponosan sam što sam osvojio tako prestižan trofej,” kazao je Hakimi koji je prošle sezone u dresu PSG-a osvojio Ligu prvaka, francusko prvenstvo i Kup, te europski Superkup.

“Ovaj trofej nije samo za mene, on je za sve Afrikance, mlade Afrikance koji žele postati nogometaši,” dodao je Hakimi koji je prvi put osvojio ovu nagradu. Rekorderi su Kamerunac Samuel Eto’o i Bjelokošćanin Yaya Toure sa po četiri naslova.

Nagradu za najbolji afrički klub godine dobio je egipatski Pyramids kojeg vodi hrvatski stručnjak Krunoslav Jurčić. Pyramidsi su u lipnju ove godine postali pobjednici afričke Lige prvaka nakon što su u finalu porazili južnoafrički Mamelodi Sundown. Također su osvojili CAF Superkup pobjedom protiv marokanskog Berkanea, te FIFA Afričko-azijsko-pacifički kup nakon što su pobijedili saudijski Ahly Jeddah.

Nagradu na svečanosti u Rabatu primio je predsjednik kluba Mamdouh Eid zahvalivši se treneru, cijelom stožeru i igračima na velikim uspjesima koje postiže egipatski klub koji je osnovan 2008.

Najboljim trenerom je proglašen Bubista koji je s reprezentacijom Zelenortskih Otoka izborio plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

Najbolji vratar je Marokanac Yassine Bounou (Al-Hilal), a najbolji mladi igrač je napadač Watforda Marokanac Othmane Maamma.

U Maroko je otišla i nagrada za najbolju igračicu. Slavila je Ghizlane Chebbak koja je proglašena najboljom igračicom kontinenta, ispred svoje sunarodnjakinje Sanae Mssoudy i Nigerijke Rasheedat Ajibade.