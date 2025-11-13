Hajdukovac otkrio da su ga Slovenci zvali u reprezentaciju: ‘Odbio sam ih’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajdukovac otkrio nepoznate detalje.

Mladić koji je ovosezonsko otkriće HNL-a, 19-godišnji Luka Hodak, ovih je dana s hrvatskoj U-21 reprezentaciji u koju ga je pozvao izbornik Ivica Olić.

U intervjuu za Sportske novosti Hodak je o sebi otkrio jedan detalj nepoznat široj javnosti.

“Slovenci su me zvali, htjeli su da igram za njih”, rekao je Hodak i pojasnio:

“Moj tata je Slovenac, a njihov poziv je stigao u doba kad sam igrao za U-17 reprezentaciju. Oni su vidjeli da nisam dobio poziv za Hrvatsku pa su me kontaktirali i htjeli dovesti da igram za njih. U jednom trenutku sam čak i mislio da ću prihvatiti poziv jer ta generacija slovenske reprezentacije se taman bila plasirala na Europsko prvenstvo, ali sam ih ipak odbio. Odlučio sam čekati poziv Hrvatske i evo dočekao sam ga.”

Hodak je nedavno potpisao novi ugovor s Hajdukom, koji vrijedi do 30. lipnja 2029. godine.