Gračan objavio popis igračica za nadolazeće prijateljske utakmice

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Images

Izbornik hrvatske ženske A reprezentacije Nenad Gračan objavio je popis igračica za dvije prijateljske utakmice protiv Malte u Valletti 28. studenoga i 1. prosinca.

Hrvatska ženska A reprezentacija odigrat će dvije prijateljske utakmice na Malti, a izbornik Nenad Gračan pozvao je i nove igračice koje će imati priliku zaigrati u hrvatskom dresu.

“Očekuju nas dvije utakmice na Malti. Sigurno je da će utakmice biti zahtjevne jer igramo protiv reprezentacije koja je u grupi, odnosno rangu iznad nas. Pozvali smo neke nove cure da se prilagode reprezentaciji i da vide kakvo je ozračje. Naravno, želja nam je da što bolje odigramo i ostvarimo neke taktičke stvari koje postavimo pred naše cure, kako bismo što spremnije dočekali kvalifikacije koje nas očekuju na proljeće”, rekao je Gračan, prenosi HNS.

Hrvatska ženska A reprezentacija okuplja se 24. studenoga u Zagrebu, odakle će otputovati na Maltu.

Popis igračica:

Vratarke: Doris Bačić (S. S. Napoli), Ana Ristovski (ŽNK Hajduk), Ana Filipović (ŽNK Dinamo)

Obrambene: Ana Jelenčić (Servette Geneve FC), Kristina Nevrkla (ŽNK LIO Osijek), Antonia Dulčić (ŽNK Hajduk), Tea Vračević (SKN St. Pölten), Lucia Orkić (FC RB Salzburg), Janja Čanjevac (ŽNK Hajduk)

Vezne: Izabela Lojna (ŽNK LIO Osijek), Ella Ljuština (Grasshopper Club Zürich), Maja Joščak (ŽNK Agram), Ivana Slipčević (SC Sand), Laura Vlastelica (ŽNK Hajduk), Barbara Živković (ŽNK Hajduk), Helena Spajić (ŽNK Dinamo), Lucija Vunić (ŽNK Dinamo), Siena Isobel Maria Stambolich (ŽNK Dinamo)

Napadačice: Ivana Rudelić (FC Basel 1893), Karla Kurkutović (GKS Górnik Łęczna), Petra Mikulica (SCR Altach), Martina Ćavar (FC Zürich), Paula Vidović (FC Ingolstadt 04).