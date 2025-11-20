Gledajte na SK: Ždrijeb play-offa u 13 sati, evo protiv koga može igrati BiH!

Podijeli :

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

U sjedištu FIFA-e u Zurichu će se danas u 13 sati održati ždrijeb play-offa kvalifikacija na Svjetsko prvenstvo. Izravan prijenos pratite na SK5.

Ždrijeb će biti održan u dva dijela. U prvom će se dijelu izvlačiti parovi interkontinentalnog baraža u kojem šest reprezentacija lovi dva mjesta na Svjetskom prvenstvu. Bolivija, Jamajka, Nova Kaledonija i Surinam bit će u bubnju za polufinalne dvoboje, a pobjednici tih utakmica izborit će finale u kojem ih čekaju Irak i DR Kongo.

U drugom će dijelu ždrijeba protivnike saznati europske reprezentacije.

Prvi šešir čine Italija, Danska, Turska i Ukrajina. U drugom su Češka, Slovačka, Poljska i Wales. Treći šešir pripao je Bosni i Hercegovini, Irskoj, Kosovu i Albaniji, dok su u četvrtom Rumunjska, Švedska, Sjeverna Makedonija i Sjeverna Irska.

Stvorit će se tako četiri zasebna kostura, a iz svakog će pobjednik putovati na Svjetsko prvenstvo. Reprezentacije iz prvog šešira ugostit će u polufinalu momčadi iz četvrtog, dok će nositelji iz drugog šešira igrati kod kuće protiv reprezentacija iz trećeg.

Susjedna reprezentacija BiH polufinale će igrati u gostima, protiv Češke, Slovačke, Poljske ili Walesa, a ždrijeb će odlučiti hoće li eventualno finale igrati doma ili u gostima.

Playoff se igra u ožujku sljedeće godine po jednostavnom nokaut sustavu bez uzvrata.

Ždrijeb pratite u 13 sati na SK5!