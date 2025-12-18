FIFA pokreće novo natjecanje i uključuje Rusiju? Infantino: ‘Sport nam daje nadu’

Podijeli :

(Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images) via Guliver Image

Rusija bi se mogla ponovno pojaviti na međunarodnoj nogometnoj sceni, ali zasad samo u mlađim uzrastima. FIFA naime iduće godine pokreće novo natjecanje za reprezentacije do 16 godina, a predsjednik Gianni Infantino istaknuo je kako će ono biti otvoreno svim članicama FIFA-e.

Time bi Rusija prvi put od 2022. godine nastupila na turniru pod okriljem FIFA-e ili UEFA-e. Iako joj je sudjelovanje u natjecanjima bilo zabranjeno, Rusija je ostala članica FIFA-e. Organizatori ipak strahuju od mogućih reakcija ostalih sudionika, uključujući bojkot, s obzirom na to da su međunarodne nogometne institucije nakon početka rata u Ukrajini suspendirale Rusiju iz svih klupskih i reprezentativnih natjecanja.

U međuvremenu je ruskim i bjeloruskim mladim sportašima dopušten nastup na olimpijskim priredbama, ali bez nacionalnih obilježja poput zastave i himne. Infantino je tu odluku dodatno pojasnio na Olimpijskom skupu u Lausannei.