FIFA im ne priznaje nogometnu ligu, a oni su sada nakon 13 godina čekanja upisali dvije uzastopne pobjede

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(AP Photo/Anjum Naveed) via Guliver Image

Reprezentativne pauze pišu zanimljive priče pa je tako azijski kontinent ovih dana ispisao jednu takvu.

Naime, od prvog lipnja do sedmog lipnja reprezentacija Pakistana odigrala je tri utakmice te je izbjegla poraz u sve tri utakmice. To je za reprezentaciju koja se nalazi na 202. poziciji već samo po sebi uspjeh, no kad se uzme u obzir da su od te tri utakmice, dvije bile pobjede, situacija postane još zanimljivija.

Pakistan je u prvoj utakmici remizirao 0:0 s U-23 reprezentacijom Bangladeša da bi tri dana kasnije s 3:0 bili bolji od Maldiva, a onda su u subotu s 2:0 bili bolji od Afganistana. Tako je Pakistan prvi put nakon 2013. godine upisao dvije uzastopne pobjede.

Tada su s 2:1 i 1:0 bili bolji od Bangladeša i Tajvana. Te godine su ujedno i posljednji put u tri uzastopne utakmice izbjegli poraz jer su prije ova dva slavlja remizirali 1:1 s Nepalom.

Zanimljivo je da Pakistan, prema njihovoj službenoj stranici, nema pravu nacionalnu ligu, nego igraju po distriktima. Tako njihovi klubovi baš nemaju pravi podražaj s kojim bi na pravi način razvijali igrače. Posljednju pravu sezonu su, prema Wikipediji odigrali u sezoni 2018./2019. nakon čega se uslijedile suspenzije FIFA-e da bi liga 2021./2022. službeno bila raspuštena i FIFA sada ne priznaje nijednu ligu u Pakistanu.