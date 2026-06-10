FIFA im ne priznaje ligu, a njihova reprezentacija je nakon 21 godine napravila veliki uspjeh

Podijeli :

(AP Photo/Anjum Naveed) via Guliver Image

Reprezentativne pauze pišu zanimljive priče pa je tako azijski kontinent ovih dana ispisao jednu takvu.

Naime, od prvog lipnja do desetog lipnja reprezentacija Pakistana odigrala je četiri utakmice te je izbjegla poraz u sva četiri susreta. To je za reprezentaciju koja se nalazi na 202. poziciji već samo po sebi uspjeh, no kad se uzme u obzir da su od te četiri utakmice, tri bile pobjede, situacija postane još zanimljivija.

Pakistan je u prvoj utakmici remizirao 0:0 s U-23 reprezentacijom Bangladešada bi tri dana kasnije s 3:0 bili bolji od Maldiva, a onda su u subotu s 2:0 bili bolji od Afganistana. Tako je Pakistan prvi put nakon 2013. godine upisao dvije uzastopne pobjede.

Nisu tu Pakistanci stali jer su 10. lipnja s 2:0 ponovno slavili protiv Afganistana te su stigli do treće uzastopne pobjede u lipanjskom reprezentativnom ciklusu.

Tako su Orlovi prvi put nakon 21 godine upisali tri uzastopne pobjede u međunarodnom nogometu. Te 2005. godine su u tri uzastopna susreta bili bolji od Indije, Šri Lanke i Afganistana. S ove tri pobjede Pakistan je osigurao skok među najboljih 200 reprezentacija svijeta po FIFA-inoj ljestvici. Prije ovog ciklusa bili su na 202. poziciji.