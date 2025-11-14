Evo što treba Gattusovoj Italiji da se plasira na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Nakon što je propustila posljednja dva Svjetska prvenstva u Rusiji 2018. i Kataru 2022. godine, nogometna reprezentacija Italije nalazi se u teškoj situaciji i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Četverostruki svjetski prvaci do 2018. i Rusije nisu nastupili na samo dva SP-a, na prvom u Urugvaju 1930. i onom u Švedskoj 1958. godine.

Međutim, nakon što su propustili Rusiju, nisu nastupili niti u Kataru, a sada ima opasno vise i SAD, Kanada i Meksiko.

Moralo bi se dogoditi čudo da “Azzurri” izbore direktan plasman na SP. Točnije morali bi u nedjelju na San Siru poraziti Norvešku s najmanje devet golova razlike.

Uoči njihovog milanskog ogleda, Norveška vodi u skupini sa 21 bodom, dok Italija ima tri boda manje. Međutim, Haaland i društvo imaju +29 razliku pogodaka, a odabranici Gennara Gattusa su na +12.

Stoga Italiji neće trebati samo pobjeda, već pobjeda od najmanje devet golova. Ne treba ni spominjati da je to vrlo malo vjerojatan ishod, pa Azzurri već mogu gledati prema doigravanju u ožujku kako bi se kvalificirali za Svjetsko prvenstvo.

Najveći poraz u svojoj nogometnoj povijesti Norveška je doživjela u prijateljskom susretu od Danske, kada je 1917. izgubila sa 0:12. U službenim susretima najteže su stradali od Nizozemske izgubivši sa 0:9 1972. S druge strane, najveća službena pobjeda Italije je bilo 9-0 protiv SAD u osmini finala Olimpijskih igara 1948.

U dodatnim kvalifikacijama za SP 2026. sudjelovat će 16 europskih reprezentacija koje će se boriti za posljednja četiri mjesta. U play-offu će nastupiti 12 drugoplasiranih iz skupina prvog kruga, te još četiri ekipe na temelju poretka Lige nacija 2024/25. koje su završile izvan prva dva mjesta u svojim kvalifikacijskim skupinama.

Reprezentacije će biti podijeljene u četiri skupine, svaka sa po četiri ekipe. Na svakom turniru će se igrati dva polufinala i jedno finale, a pobjednici putuju na SP. Ždrijeb play-offa će se održati 20. studenog u Zurichu.

Uoči ždrijeba ekipe će biti podijeljene u četiri jakosne skupine. Prva tri jakosna “šešira” određuju se prema FIFA-inoj ljestvici, dok će četvrti “šešir” formirati momčadi Lige nacija. Talijanima je utješno što će biti među nositeljima u ždrijebu.

Naime, četiri nositelja će u polufinalima igrati protiv ekipa iz četvrtog jakosnog razreda, a u drugim polufinalima međusobno će igrati ekipe iz drugog i trećeg razreda.

Italija je u svojoj povijesti četiri puta bila svjetski prvak (1934, 1938, 1982, 2006), dva puta su bili drugi (1970, 1994), a jednom treći (1990).

PLAYOFF UOČI ZADNJEG KOLA (još su moguće promjene u zadnjem kolu)

1. “šešir”: Italija (9), Turska (26), Poljska (33), Mađarska (37)

2. “šešir”: Škotska (38), Češka (44), Slovačka (46), Albanija (61)

3. “šešir”: Sjeverna Makedonija (65), Island (74), Bosna i Hercegovina (75), Kosovo (84)

4. “šešir”: Wales, Rumunjska, Švedska, Sjeverna Irska