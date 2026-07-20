Evo koja je Hrvatska na novoj FIFA-inoj ljestvici

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija pala je na novoj ljestvici Međunarodne nogometne federacije (FIFA) za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) objavila je novu ljestvicu na kojoj je došlo do promjene na vrhu. Pobjednici Svjetskog prvenstva, Španjolci, vratili su se na vrh ljestvice, dok je Argentina pala na drugo mjesto.

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Francuska i Engleska ostaju na trećem i četvrtom mjestu, unatoč tome što je “Gordi Albion” u susretu za broncu porazio “Les Bleuse”.

Brazil se popeo na peto mjesto, dok je Maroko skočio na šestu poziciju, što je najbolji plasman u povijesti ove zemlje.

Portugal je pao za dva mjesta, sada je sedmi, Belgija je osma zamijenivši mjesto s Nizozemskom, koja je deveta. Meksiko se popeo za četiri mjesta i probio se među 10 najboljih

Njemačka je ispala iz 10 najboljih i pala na 12. mjesto, jedno mjesto ispred Hrvatske. Italija, koja se nije uspjela kvalificirati za Svjetsko prvenstvo, pala je na 15. mjesto.

Norveška je ostvarila najveći napredak, skočivši za 12 mjesta na 19. mjesto nakon što je ušla u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.

LJESTVICA:

1. (2) Španjolska 1995.88

2. (1) Argentina 1970.37

3. (3) Francuska 1948.97

4. (4) Engleska 1922.83

5. (6) Brazil 1804.92

6. (7) Maroko 1803.99

7. (5) Portugal 1787.85

8. (9) Belgija 1778.36

9. (8) Nizozemska 1775.54

10. (14) Meksiko 1754.30

11. (13) Kolumbija 1739.89

12. (10) Njemačka 1726.22

13. (11) HRVATSKA 1723.05

14. (19) Švicarska 1710.88

15. (12) Italija 1704.73…