Evo kako je UEFA obznanila bojkot FIFA-i: ‘Neke stvari su prevažne da bi bile prodane’

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"UEFA i njeni nacionalni savezi neće sudjelovati u natjecanjima pod okriljem FIFA-e", naslov je priopćenja objavljenog na službenoj mrežnoj stranici UEFA-e koje je svaki ljubitelj nogometa čekao pročitati.

Ujedinjene kao nikada, članice europske “kuće nogometa” poslale su snažnu poruku Gianniju Infantinu, obznanivši kako su spremne na bojkot svih natjecanja pod okriljem FIFA-e.

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Prenosimo priopćenje objavljeno na stranici UEFA-e u potpunosti:

“UEFA i svih 55 njenih članica nastupaju jedinstveno. Jednoglasno i nedvosmisleno odbacujemo prijedlog FIFA-e da vlasničke udjele u Svjetskom prvenstvu i drugim FIFA natjecanjima prenese na privatne investitore.

Svjetsko prvenstvo ne može se promatrati kao investicijski proizvod. Ono predstavlja jedno od najvećih sportskih naslijeđa nogometa. Generacijama su ga stvarali igrači, reprezentacije i navijači sa svih kontinenata. Nijedan njegov dio nikada ne bi smio biti predan privatnim investitorima. Svjetsko prvenstvo nije na prodaju.

Neodgovorno je i neobranjivo da je prijedlog od tolikog značaja za budućnost nogometa osmišljen u tajnosti i doveden nadomak usvajanja bez ikakvih ozbiljnih konzultacija s onima kojima je povjereno brinuti o ovoj igri. To nije samo duboki neuspjeh vodstva, već i odricanje FIFA-e od vlastite dužnosti čuvara svjetskog nogometa.

Nacionalni savezi diljem svijeta sada su suočeni s ultimatumom: ili prihvatiti nepovratno preuzimanje najvećih nogometnih natjecanja ili snositi posljedice. To nije ‘demokratska odluka’, već upravljanje zastrašivanjem – čin prisile nedostojan institucije kojoj je povjerena briga o svjetskom nogometu.

Međutim, naše protivljenje ide daleko dalje od samog načina na koji je postupak vođen.

Onog trenutka kada vanjski investitori steknu vlasničke udjele u FIFA natjecanjima, nogomet se zauvijek mijenja. Ostvarivanje komercijalne dobiti postaje trajna obveza. Očekivanja investitora postaju svakodnevni pritisak. Od tog trenutka svaka odluka o međunarodnom kalendaru, svaka odluka o formatima natjecanja i svaka odluka koja oblikuje budućnost nogometa više se ne donosi prema tome što je najbolje za igru, već prema tome što najviše odgovara dioničarima.

Takvom modelu nema mjesta u svjetskom nogometu. Budućnost nogometa ne mogu diktirati očekivanja onih čija je prva obveza uvećati financijsku dobit. Isto tako, interesi nacionalnih saveza, liga, klubova, igrača i navijača ne mogu biti podređeni zaradi investitora. Nogomet ne smije založiti svoju budućnost radi financijske koristi.

Stav Europe je jasan. Nikada nećemo dati legitimitet ovakvom modelu. Nitko nema moralno pravo prodati ono što mu je samo povjereno na čuvanje za naredne generacije.

Kao rezultat današnje rasprave, nijedna reprezentacija iz UEFA-e neće sudjelovati ni u jednom natjecanju pod okriljem FIFA-e sve dok ovi prijedlozi budu na stolu, osim ako prijedlog ne bude u potpunosti povučen i ne budu pružena pravno obvezujuća jamstva da FIFA više nikada neće otvoriti svoje upravljačke strukture niti svoja natjecanja privatnom vlasništvu.

Nitko ne bi trebao imati bilo kakvu dvojbu: UEFA i njeni nacionalni savezi suprotstavit će se ovim planovima s apsolutnom odlučnošću.

Postoje trenuci kada se institucije ne procjenjuju prema tome što su spremne prihvatiti, već prema tome oko čega odbijaju raditi kompromise. Ovo je jedan od takvih trenutaka.

Neke stvari su jednostavno previše važne da bi bile prodane. Svjetsko prvenstvo pripada nogometu. Tako je bilo i tako će uvijek biti. I sve dok se glas Europe čuje, ono nikada neće biti na prodaju”, stoji u priopćenju UEFA-e koje vraća nadu u nogomet.