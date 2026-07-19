Evo kada Klopp sjeda na klupu Njemačke

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HMBxMedia/xMarcoxBader via Guliver Image

Dileme više nema, a sve su prepreke uspješno uklonjene: Jürgen Klopp od petka će službeno preuzeti klupu njemačke nogometne reprezentacije.

Bivši menadžer Liverpoola potpisat će ugovor na četiri godine, odnosno do Svjetskog prvenstva 2030. godine, a na klupi “Elfa” debitirat će u rujnu u susretu Lige nacija protiv Nizozemske.

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Njemački nogometni savez (DFB) postigao je konačan dogovor s Red Bullom, gdje je Klopp dosad obnašao dužnost globalnog direktora za međunarodne odnose. Kako javlja ugledni novinar Sky Sportsa Florian Plettenberg, u petak će uslijediti i službeno predstavljanje novog stratega njemačke nacionalne vrsti.

Podsjetimo, DFB je 3. srpnja potvrdio otkaz dosadašnjem izborniku Julianu Nagelsmannu, koji je smijenjen nakon šokantnog neuspjeha na Svjetskom prvenstvu. Nijemci su se od turnira oprostili već u osmini finala nakon što ih je izbacio Paragvaj poslije izvođenja jedanaesteraca.

Iako je Klopp nakon odlaska s Anfielda više puta naglašavao kako mu je potreban dulji odmor od trenerskog posla, poziv domovine i prilika da podigne posrnulog giganta pokazali su se previše privlačnima. Čelnici Red Bulla pokazali su maksimalno razumijevanje, aktivirana je postojeća izlazna klauzula za preuzimanje reprezentacije i povijesni je dogovor postignut.

Klopp će na njemačkoj klupi debitirati 24. rujna u Amsterdamu protiv Nizozemske u utakmici prvog kola skupine 2 UEFA Lige nacija. Tri dana nakon toga, u Augsburgu će ugostiti Grčku, dok će 1. listopada u Münchenu predvoditi “Elf” u susretu protiv reprezentacije Srbije.