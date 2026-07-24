Evo kada će se službeno znati tko je osvojio Afrički kup nacija

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Torbjorn Tande/DeFodi Images via Guliver Image

Sportski arbitražni sud (CAS) odredio je 8. listopada kao datum saslušanja u postupku koji će odlučiti kome pripada naslov pobjednika Afričkog kupa nacija 2025. Nakon rasprave u Lausannei bit će donesena konačna odluka hoće li trofej ostati u rukama Maroka ili će biti dodijeljen Senegalu.

Senegalski nogometni savez žalbu je podnio još 25. ožujka, tražeći od CAS-a da poništi odluku Afričke nogometne konfederacije (CAF) i prizna Senegal kao prvaka. Iz CAS-a su objasnili da nije postignut dogovor o ubrzanom postupku među uključenim stranama, zbog čega će se predmet voditi prema standardnoj proceduri.

Termin saslušanja utvrđen je nakon konzultacija sa svim stranama u postupku. Budući da nijedna nije zatražila javnu raspravu, saslušanje će biti zatvoreno za javnost. Nakon toga arbitražno vijeće započet će razmatranje slučaja, a iz CAS-a su naglasili da presuda neće biti objavljena odmah nakon ročišta te da zasad nije poznato kada će odluka biti donesena.

Sud je ujedno upozorio na širenje netočnih informacija o ovom predmetu na društvenim mrežama i internetu. Istaknuli su da se vjerodostojnima mogu smatrati isključivo informacije objavljene na službenim kanalima CAS-a. Ranije su već morali demantirati tvrdnje da je presuda već donesena u korist Senegala.

Spor proizlazi iz odluke Žalbenog povjerenstva CAF-a od 17. ožujka, kada je preinačena prvotna odluka te je naslov oduzet Senegalu i dodijeljen Maroku službenim rezultatom 3:0.

Kontroverza je nastala tijekom finalne utakmice, kada su senegalski nogometaši u produžecima privremeno napustili teren u znak prosvjeda zbog dosuđenog kaznenog udarca za Maroko. Marokanska reprezentacija taj jedanaesterac nije realizirala, a Senegal je kasnije postigao pogodak preko Pape Gueyea i stigao do pobjede na terenu.

Unatoč tome, CAF je zaključio da je Senegal prekršio pravila natjecanja te je administrativnom odlukom dodijelio pobjedu Maroku. Senegalski savez takvu je odluku ocijenio nepravednom i podnio žalbu CAS-u, koji će u listopadu donijeti konačnu presudu. Sud može potvrditi odluku CAF-a i ostaviti naslov Maroku ili je poništiti te priznati Senegal kao pobjednika turnira.