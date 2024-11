Džeko: Što bi se promijenilo da smo uz sedam golova dobili i sedam kartona?

Podijeli :

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Kapetan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko prvo je prokomentirao poraz (0:7) od Njemačke uoči duela s Nizozemskom.

Džeko nije igrao u Freiburgu, ali je odgovorio na novinarski upit je li nedostajalo borbenosti s obzirom na samo dva žuta kartona.

“Nije prvi put da netko to spominje zbog kartona. Izgubio sam dosta utakmica, to je sastavni dio nogometa, čak sam i šest golova primio. Čovjek ne smije biti sretan kad primi sedam golova i onda dolazimo do toga. Lani smo u Fenerbahčeu izgubili 6:1 u Danskoj na umjetnoj travi, a nakon toga nas je predsjednik pitao zašto nismo dobili nijedan žuti karton. Ali ni to nije mjerilo. Što bi se promijenilo da smo dobili sedam žutih kartona i primili sedam golova?

Netko će reći da se nismo svađali, ali po meni to nije mjerilo. Radije sam zabio gol nego dobio karton. Njemačka je na puno višoj razini od nas, to ne bi trebao biti alibi jer se u današnjem nogometu iz utakmice u utakmicu pokazuje da svatko svakoga može pobijediti. Ne mislim da su kartoni mjerilo, ali treba se puno više boriti”, rekao je Džeko.

Potom je najavio utakmicu protiv reprezentacije Nizozemske koja se u utorak od 20:45 igra u Zenici uz prijenos na SK5.

“Nadam se da generalno svi igrači imaju ovu posljednju utakmicu u glavi, s obzirom da koliko god nam govorili da je Njemačka iznad nas, totalno smo podbacili. Svaki bi igrač trebao imati u glavi da je ovo nova igra koju treba dokazati, bez obzira što ste radili prije.

U nogometu se sve brzo zaboravlja, ono što je bilo važno prije tri dana, sada više nije važno. Mislim da igrači trebaju biti spremni i svjesni toga, neće biti laka utakmica, ali igramo doma i trebamo biti ljuti, ljuti prije svega na sebe, a onda i na protivnika i pokušati igrati dobru utakmicu bez obzira na sve probleme”, rekao je Džeko.

