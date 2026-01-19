Drama i u press dvorani: Nakon nezapamćenog finala AFCON-a sukobili se i novinari

Podijeli :

xVincentxKAMTOx237699961247x via Guliver

Nogometaši Senegala pobjednici su 35. izdanja afričkog Kupa nacija nakon što su u finalu u Rabatu nakon produžetaka pobijedili domaćina Maroko 1:0.

Finale afričkog prvenstva ponudilo je pravu dramu i kaos. U jednom trenutku se činilo kako se utakmica neće niti završiti.

Gotovo je nevjerojatno što se sve događalo u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena. Prvo je poništen gol Senegala, a nekoliko minuta kasnije dosuđen je i kazneni udarac za Maroko. Senegalci su nezadovoljni sudačkim odlukama povukli momčad i prekid je trajao skoro 20 minuta. Na koncu su se vratili Senegalci na teren.

POVEZANO VIDEO / Mendy o penalu Diaza: ‘Je li namjerno promašio? Naravno da ne, budite ozbiljni!’ VIDEO / Nezapamćeno finale Afričkog kupa nacija: Senegalci napustili teren nakon dodjele penala Maroku, pa se ipak vratili!

Brahim Diaz je u 24 minuta nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu, pokušao je zabiti gol “panenkom“, no Edouard Mendy je ostao na sredini terena obranivši. Susret je otišao u produžetke, a gol odluke je zabio Pape Gueye u 94. minuti.

Sukobi s utakmice prenijeli su se i na konferenciju za medije. Kada je u novinarsku dvoranu ušao Pape Thiaw kako bi održao press konferenciju, marokanski novinari dočekali su ga zvižducima i skandiranjem “Odlazi, odlazi”.

Senegalski novinari su na ovo odgovorili pljeskom za Thiawa i navijanjem za njega i tu je nastao sukob. Marokanci su onda najavili da će bojkotirati press konferenciju i krenuli su prema izlazu, Thiaw je na to napustio press dvoranu bez riječi. Video pogledajte OVDJE.

