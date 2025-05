Direktor reprezentacije BiH: Kulenović nas ne zanima

Podijeli :

Tomislav Kristo CROPIX via Guliver Images

Sandro Kulenović ove sezone igra najbolju sezonu u svojoj karijeri te je zabio 13 golova, a posljednji je stigao protiv Hajduka na Poljudu. Iako te igre nisu dovoljne za nastup u hrvatskoj reprezentaciji, no u posljednje vrijeme su ga počeli povezivati s Bosnom i Hercegovinom te se spominjalo kako je napadač Dinama odbio poziv. Međutim, tu informaciju opovrgnuo je Emir Spahić, direktor BH reprezentacije.

“Iskreno, ne znam što je imao odbiti, jer mu ništa nije ni ponuđeno. Od kada smo preuzeli odgovornost, nijedan član stručnog tima nije stupio u kontakt s njim, niti smo to planirali. Njegove igračke kvalitete su nesporne, ali jednostavno ne odgovaraju profilu koji mi tražimo. U ovom trenutku niti ima interesa, niti ga je bilo, kao ni samog kontakta s igračem – i to je sve. Sve što se posljednjih mjeseci provlači po medijima ostaje isključivo na razini spekulacija. Čini mi se da je i sam Kulenović to u više navrata potvrdio.”, rekao je bivši kapetan BiH za Dnevni Avaz