Dinamov stoper iznenada pozvan u mladu reprezentaciju Španjolske

Podijeli :

xRazvanxPasarica/SPORTxPICTURESx via Guliver Image

Stoper Dinamo Sergi Dominguez naknadno je pozvan u španjolsku U-21 reprezentaciju nakon što je zbog ozljede otpao Jacobo Ramon.

Informaciju je potvrdila Španjolska nogometna federacija na svojim službenim kanalima, istaknuvši da se Dinamov branič priključio reprezentaciji za aktualno okupljanje. Dominguez je ranije nastupao za mlađe uzraste Španjolske, uključujući juniorsku, kadetsku i pionirsku selekciju.

Za Dinamo je ovaj poziv dodatna potvrda da je prošlog ljeta napravio dobar potez dovođenjem 20-godišnjeg Španjolca iz Barcelone. U Zagreb je stigao krajem lipnja 2025. i brzo se nametnuo kao važan član momčadi.

Dosad je upisao 32 nastupa uz dva pogotka i dvije asistencije, a njegove igre već su privukle interes drugih klubova koji su poslali nekoliko ponuda.